Помогите пожалуйста с информатикой 3 класс. Нарисуй в окне дерево букв, все вершин?? которого корневые.
Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой 3 класс. Нарисуй в окне дерево букв, все вершин?? которого корневые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю достаточно просто сделать выборки из этих таблиц - по резултсету на каждую, соответственно курсоров буит только 2. Далее двойной цикл идёшь по элементам от главного до дочерних и строишь дерево... а вообще можно поробовать написать вид : elemenе_code|parent_code|element_name - order by по паренту - и за один проход можно попробовать сделать.
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