Помогите пожалуйста с информатикой 3 класс. Нарисуй в окне дерево букв, все вершин?? которого корневые.

Гость: Гость:

Я так понимаю достаточно просто сделать выборки из этих таблиц - по резултсету на каждую, соответственно курсоров буит только 2. Далее двойной цикл идёшь по элементам от главного до дочерних и строишь дерево... а вообще можно поробовать написать вид : elemenе_code|parent_code|element_name - order by по паренту - и за один проход можно попробовать сделать.