Помогите пожалуйста с информатикой 3 класс. Нарисуй в окне дерево букв, все вершин?? которого корневые.

Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой 3 класс. Нарисуй в окне дерево букв, все вершин?? которого корневые.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю достаточно просто сделать выборки из этих таблиц -  по резултсету на каждую, соответственно курсоров буит только 2. Далее двойной цикл идёшь по элементам от главного до дочерних и строишь дерево... а вообще можно поробовать написать вид : elemenе_code|parent_code|element_name - order by по паренту - и за один проход можно попробовать сделать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти корень уравнения
Ответить
Химия
S + Ba(OH)2= BaS + BaSO3 + ... Написать среду и расставить коэффициенты методом электронного баланса.
Ответить
Химия
К сложным веществам относится каждое из веществ в группе: 1) водород, озон, кислор??д 2) серная кислота,сероводород, кремний 3) аммиак, хлоро...
Ответить
Алгебра
Постройте график функции y=|1_√|x-1||
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста аргументы написать или сочинение очеень срочно по тексту фалеева (1)Солнце уже поднялось над лесом. (2)Иней давно растаял. (З)Н...
Ответить