ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Осуществите цепо??ку превращений, укажите условия протекания реакций, назовите вещества по цепочке: C2H2-----gt; C2H6-----gt; C2H5Cl

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Осуществите цепо??ку превращений, укажите условия протекания реакций, назовите вещества по цепочке: C2H2-----gt; C2H6-----gt; C2H5Cl

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