ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Осуществите цепо??ку превращений, укажите условия протекания реакций, назовите вещества по цепочке: C2H2-----gt; C2H6-----gt; C2H5Cl
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Осуществите цепо??ку превращений, укажите условия протекания реакций, назовите вещества по цепочке: C2H2-----gt; C2H6-----gt; C2H5Cl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H2 + 2H2 = C2H6 (гидратация)(етин + водород = етан) C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl (етан + хлор2 = хлоретан)
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