Помогите, пожалуйста, с таблицей по биологии

Биология
Помогите, пожалуйста, с таблицей по биологии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю только про функции: 1)обеспечивают процесс сокращение мышц. 2) могут запасать питательные вещ-ва 3) Органоиды могу делить клетки 4) Удаляют отмершие части клеток 5) Обеспечивают поставку энергии 6) обеспечивают поставку питательных вещ-в.
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