РЕБЯТ , помогите срочно 7.12 (А,Б)
Алгебра
РЕБЯТ , помогите срочно 7.12 (А,Б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2√5= √4*5=√20 5√2=√25*2=√50
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