Русский язык. 2класс. догодайся, формы какого слова даны в каждой группе. запиши по образцу. какие слова-имена существительные, какие- имена прилагательные?
Русский язык
Русский язык. 2класс. догодайся, формы какого слова даны в каждой группе. запиши по образцу. какие слова-имена существительные, какие- имена прилагательные?
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