Помогите,пожалуйста, с уравнениями реакций ^^ 1. Гексанол + муравьиная кислота = 2. Горение 2,3-диметил-гептановой кислоты =

Химия
Помогите,пожалуйста, с уравнениями реакций ^^ 1. Гексанол + муравьиная кислота = 2. Горение 2,3-диметил-гептановой кислоты =
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СН3-(СН2)4-СН2-ОН  +  НСООН =(усл. конц. H2SO4) =  = НСОО-СН2-(СН2)4-СН3  + вода Это реакция этерификация. Получается сложный эфир - гексиловый эфир муравьиной кислоты или гексилформиат 2) СН3-СН(СН3)-СН(СН3)-(СН2)3-СН3  +  14 О2 = 9 СО2 + 10 Н2О
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