Помогите пожалуйста с заданием 1359
Математика
Помогите пожалуйста с заданием 1359
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.3*1.8=11.34 5.6*2.5=14 0.8*4.6=3.68 0.3*1.5=4,5 1.9*3.5=6.65 0.2*8.5=1.7 2.5*0.9=2.25 1.7*0.3=0.51
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите, пожалуйста! Вопросы в приложенных файлах, ниже... У меня проблемы народ: 9??о числа это нужно сдать в шк, дату 1 раз уже перенесли, а дал...
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить оооочень нужно: 1. В партии из 25 деталей находятся 8 бр??кованных. Вынимают из партии наудачу две детали. Определить,...
Английский язык