Помогите пожалуйста с заданием умоляю !!!! 1. Развизать уровнение 1) 5х2-125=0; 2) 3х2+24??=0; 3) х2+3х-10=0; 4) 21х2-2х-3=0; 5) 2х2+3х+4=0; 6) 9х2-6х+1=0. 2.Найдите сумму и произведение корней уравнения : 3х2+8х-15=0

Алгебра

Помогите пожалуйста с заданием умоляю !!!! 1. Развизать уровнение 1) 5х2-125=0; 2) 3х2+24??=0; 3) х2+3х-10=0; 4) 21х2-2х-3=0; 5) 2х2+3х+4=0; 6) 9х2-6х+1=0. 2.Найдите сумму и произведение корней уравнения : 3х2+8х-15=0

Автор: Гость