Помогите пожалуйста с заданием умоляю !!!! 1. Развизать уровнение 1) 5х2-125=0; 2) 3х2+24??=0; 3) х2+3х-10=0; 4) 21х2-2х-3=0; 5) 2х2+3х+4=0; 6) 9х2-6х+1=0. 2.Найдите сумму и произведение корней уравнения : 3х2+8х-15=0
Алгебра
Помогите пожалуйста с заданием умоляю !!!! 1. Развизать уровнение 1) 5х2-125=0; 2) 3х2+24??=0; 3) х2+3х-10=0; 4) 21х2-2х-3=0; 5) 2х2+3х+4=0; 6) 9х2-6х+1=0. 2.Найдите сумму и произведение корней уравнения : 3х2+8х-15=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х²=125 х²=25 х=±5 2)3х(х+8)=0 3х=0 или х+8=0 х=0 х=-8 3)х²+3х-10=0 D=6-4*1*(-10)=64 х1,2=(-3±8)/2 х1=-11/2 х2=2,5 4)21х²-2х-3=0 D=4-4*21*(-3)=256 x1,2=(2±16)/42 x1=3/7 x2=1/3 5)2х²+3х+4=0 - не имеет решений, т.к. D<0 6)9х²-6х+1=0 D=36-4*9*1=0 x=-1/3 2. 3x²+8x-15=0 D=64-4*3*(-15)=244 x1,2=(-8±2√61)/6 х1=(-8+2√61)/6 х2=(-8-2√61)/6 (-8+2√61-8-2√61)/6=8/3 - сумма (-8+2√61)(-8-2√61)/36=(64-244)/36=-5 - произведение В произведении могла наколбасить).
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