С каждым из этих слов надо составить по 1му предложению- ХВОЯ ПЫЛЬЦЕВОЙ МЕШОК Э??ДОСПЕРМ МЕГАСПОРА ДРЕВЕСИНА ЗИГОТА

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Хвоя-это листоподобный орган очень многих голосеменных растений. Пыльцевой мешочек содержит пыльцевые зёрна. Есть первичный и вторичный эндосперм. Мегаспора представляет из себя крупную гаплоидную клетку. Второе название древесины в ботанике-ксилема. Зигота образуется при слиянии двух гаплоидных клеток-яйцеклетки и сперматозоида.