Помогите, пожалуйста, сделать 1 2 5 номера срочно!!!

Алгебра
Помогите, пожалуйста, сделать 1 2 5 номера срочно!!!
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