Помогите пожалуйста! сделать кроссворд на тему самарская область не мение чем 20 ??лов помогите пожалуйста очень срочно надо заранее спасибо!

Гость: Гость:

Одна из крупнейших рек России, берущая начало на Водайской возвышенности(Волга) река берущая начало на на западных склонах Бугульмино - Белебеевской возвышенности (река сок) правй приток реки Сок (кондурча)...(он там 1) пока все если оч надо могу еще что-нибудь придумать