Помогите пожалуйста! сделать кроссворд на тему самарская область не мение чем 20 ??лов помогите пожалуйста очень срочно надо заранее спасибо!
Обществознание
Помогите пожалуйста! сделать кроссворд на тему самарская область не мение чем 20 ??лов помогите пожалуйста очень срочно надо заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из крупнейших рек России, берущая начало на Водайской возвышенности(Волга) река берущая начало на на западных склонах Бугульмино - Белебеевской возвышенности (река сок) правй приток реки Сок (кондурча)...(он там 1) пока все если оч надо могу еще что-нибудь придумать
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