Придумать ТЕКСТ из 5 предложений с чередованием : Кас, кос,рас,раст,гар,гор лаг,лож,??ар,зор,ращ.

Гость: Гость:

Зорька окрашивает небо и пока еще касается горизонта. Я сегодня снова побегу на речку, чтобы меня коснулись первые солнечные лучи. Полагаться на утренний загар не пришлось, потому что спустя несколько часов кожа начинает гореть и становится красноватой. Загорать нужно с умом, поэтому ухожу домой. Утром нужно полить ещё проросшие растения на огороде.