Придумать ТЕКСТ из 5 предложений с чередованием : Кас, кос,рас,раст,гар,гор лаг,лож,??ар,зор,ращ.
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Придумать ТЕКСТ из 5 предложений с чередованием : Кас, кос,рас,раст,гар,гор лаг,лож,??ар,зор,ращ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зорька окрашивает небо и пока еще касается горизонта. Я сегодня снова побегу на речку, чтобы меня коснулись первые солнечные лучи. Полагаться на утренний загар не пришлось, потому что спустя несколько часов кожа начинает гореть и становится красноватой. Загорать нужно с умом, поэтому ухожу домой. Утром нужно полить ещё проросшие растения на огороде.
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