Придумать ТЕКСТ из 5 предложений с чередованием : Кас, кос,рас,раст,гар,гор лаг,лож,??ар,зор,ращ.

Русский язык
Придумать ТЕКСТ из 5 предложений с чередованием : Кас, кос,рас,раст,гар,гор лаг,лож,??ар,зор,ращ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зорька  окрашивает небо и пока еще касается горизонта. Я сегодня снова побегу на речку, чтобы меня коснулись первые солнечные лучи. Полагаться на утренний загар не пришлось, потому что спустя несколько часов кожа начинает гореть и становится красноватой. Загорать нужно с умом, поэтому ухожу домой. Утром нужно полить ещё проросшие растения на огороде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Для чего служат синонимы в нашем богатом русском языке? Полный ответ. Заранее спасибки!
Ответить
Английский язык
Переведите без переводчика. 1.Он сказал,что он уже сделал домашнюю работу. 2.Он обещал ей,что позвонит на следующей неделе. 3.Она спросила,гд...
Ответить
География
Названия водоёмов в Ростовской Области
Ответить
Математика
Скажите пожалуйста, как это читается: 0,00004
Ответить
Литература
Написати твір на тему"Чи варто торгувати честю та гідністю заради висого титулу"с??ираючись на твір Мольєра"Міщанин-шляхтич"
Ответить