Помогите пожалуйста сделать номер 77:3

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать номер 77:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все просто надо падл и сказ
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