Помогите пожалуйста. сочинение по теме ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ.ГОРОД??КОЕ РЕМЕСЛО. Сочинение о ЦЕХЕ( мастерской) придумать кто чем занят и т.д.....
История
Помогите пожалуйста. сочинение по теме ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ.ГОРОД??КОЕ РЕМЕСЛО. Сочинение о ЦЕХЕ( мастерской) придумать кто чем занят и т.д.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, в средневековье города формировались из за того, что появлялось очень много людей, которые занимались каким то определенным видом ремесла , например лепка горшков из глины. Вот эти люди уже не могли жить просто в деревне. Им нужно было раскрывать свой талант и поэтому они создавали города. Примечание: город мог возникнуть где угодно, но чаще всего они возникала на местах переправ, возле мостов т. Д. Что бы как можно больше людей проехало мимо них и купило товар мастера
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