Помогите пожалуйста! Составить 4 предложения в котором 4 сказуемых будут в различный части речи., и 4 предложения в котором 4 подлетающих будут в разных части речи. 5 класс

Русский язык

Помогите пожалуйста! Составить 4 предложения в котором 4 сказуемых будут в различный части речи., и 4 предложения в котором 4 подлетающих будут в разных части речи. 5 класс

Автор: Гость