Помогите пожалуйста! Составить 4 предложения в котором 4 сказуемых будут в различный части речи., и 4 предложения в котором 4 подлетающих будут в разных части речи. 5 класс

Русский язык
Помогите пожалуйста! Составить 4 предложения в котором 4 сказуемых будут в различный части речи., и 4 предложения в котором 4 подлетающих будут в разных части речи. 5 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети быстро бегали. ( бегали- глагол) Москва - столица России. ( столица - сущ.) Девочка веселая у нас. (веселая- полное прилагательное) Мальчик был умен. ( был- глагол-связка + умен - краткое прилагательное) Враг повешен и разбит (повешен, разбит - краткие причастия)
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