Помогите пожалуйста составить предложение ССК+Вводное слово.
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Помогите пожалуйста составить предложение ССК+Вводное слово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рубашка, однако, небрежная. Мужик был неосторожный, некрасивый, замкнутый, и наконец, неграмотный. В тексте допущено много ошибок, значит, тот кто его составлял-неграмотный. Домашнее задание, возможно, будет сделано небрежно.
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