Помогите пожалуйста составить предложение ССК+Вводное слово.

Гость: Гость:

Рубашка, однако, небрежная. Мужик был неосторожный, некрасивый, замкнутый, и наконец, неграмотный. В тексте допущено много ошибок, значит, тот кто его составлял-неграмотный. Домашнее задание, возможно, будет сделано небрежно.