Саша принёс 6 морковок, а оля -4.они отдали кроликам 8 морковок. Сколько морковок у н??х осталось? Как записать условия задачи

Математика

Саша принёс 6 морковок, а оля -4.они отдали кроликам 8 морковок. Сколько морковок у н??х осталось? Как записать условия задачи

Автор: Гость