Саша принёс 6 морковок, а оля -4.они отдали кроликам 8 морковок. Сколько морковок у н??х осталось? Как записать условия задачи
Математика
Саша принёс 6 морковок, а оля -4.они отдали кроликам 8 морковок. Сколько морковок у н??х осталось? Как записать условия задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10(м)-всего принесли морковок 10-8=2(м)-осталось Ответ:2 морковки или (6+4)-8=2(м)-осталось
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