ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо за ранее. Прочитайте предложения и исправьте ошибки в выборе предлогов и падежных форм. 1) Началась подготовка по проведению экзаменов. 2) Сочинение написано по той же теме, что и изложение. 3) Мы п...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо за ранее. Прочитайте предложения и исправьте ошибки в выборе предлогов и падежных форм. 1) Началась подготовка по проведению экзаменов. 2) Сочинение написано по той же теме, что и изложение. 3) Мы получили много окликов по этому произведению. 4) Ваше предложение ни на чём не обосновано. 5) Ввиду прошедших дождей урожай обещает быть хорошим. 6) Вследствие намеченных переговоров конфликт может быть исчерпан. 7) По прибытии гостей бабушка отправила маму в магазин с целью покупки хлеба. 8) Писатель ярко раскрыл образы героев по линии лирических отступлений 9) Тургенев любил красоту русской природы и скучал за ней, когда жил в Париже. 10) Отзывы на вышедшей в издательство книгу были чересчур положительны.

Автор: Гость