ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Спиши вставляя пропущенные буквы.Обозначь орфограмму. 1. ?? чего это всюду такое веселье, такое - с з...ри до з...ри - торжество? 2.Роща оз...рилась вся,словно в ней все улыбнулось. 3. З...ря только что...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Спиши вставляя пропущенные буквы.Обозначь орфограмму. 1. ?? чего это всюду такое веселье, такое - с з...ри до з...ри - торжество? 2.Роща оз...рилась вся,словно в ней все улыбнулось. 3. З...ря только что разг...ралась. 4.З..рево еще долго держалось над степью. 5. В этот з..ревой час низко над самой землёй пылает утренняя звезда. В з...ре есть что-то девическое. 6. Осенние з...ри хмурые, медленные. Заранее большое спасибо lt;3

Автор: Гость