ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Спиши вставляя пропущенные буквы.Обозначь орфограмму. 1. ?? чего это всюду такое веселье, такое - с з...ри до з...ри - торжество? 2.Роща оз...рилась вся,словно в ней все улыбнулось. 3. З...ря только что...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Спиши вставляя пропущенные буквы.Обозначь орфограмму. 1. ?? чего это всюду такое веселье, такое - с з...ри до з...ри - торжество? 2.Роща оз...рилась вся,словно в ней все улыбнулось. 3. З...ря только что разг...ралась. 4.З..рево еще долго держалось над степью. 5. В этот з..ревой час низко над самой землёй пылает утренняя звезда. В з...ре есть что-то девическое. 6. Осенние з...ри хмурые, медленные. Заранее большое спасибо lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. с зари до зари ( корень -зар, безударная гласная в корне слова зарИ, проверочное слово зАрево) 2. озарялась ( тоже самое,что и в пункте 1) 3. заря (тоже самое, что и в пункте 1), разгоралась (корень гор, безударная гласная в корне слова, под ударением пишем -а, без ударения -о) 4. зарево ( корень -зар) 5.заревой (корень -зар), в заре (корень -зар) 6. зори (корень -зор, множественное число)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему история создания памятника План: 1) История ??оздания 2) описание 3) общее впечатление