Помогите пожалуйста срочно нужны 7 и 8 упражнение!!!!!!!!!!!!!!!

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Помогите пожалуйста срочно нужны 7 и 8 упражнение!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ(ы):
Гость:
7. карасик, листик, бутончик, котенок, дворик, лесок - уменьшит-ласкат.
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