Вывести последовательность чисел N...35,25,15

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Вывести последовательность чисел N...35,25,15
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Ответ(ы):
Гость:
Var N : Integer; Begin   Readln(N);   While N>0 do   Begin    Write(N,);    N:=N-10;   end;   Writeln; end.
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