Вывести последовательность чисел N...35,25,15
Информатика
Вывести последовательность чисел N...35,25,15
Ответ(ы):
Гость:
Var N : Integer; Begin Readln(N); While N>0 do Begin Write(N,); N:=N-10; end; Writeln; end.
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