Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 километров в час а потом 4:00 по реке впадающей в это озеро Найдите весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки 3 километра в час
Математика
Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 километров в час а потом 4:00 по реке впадающей в это озеро Найдите весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки 3 километра в час
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*27=81км пр озеру 2)27-3=24км ч по реке 3)24*4=96 км по реке 4)81+95=177 км весь путь
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