Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 километров в час а потом 4:00 по реке впадающей в это озеро Найдите весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки 3 километра в час

Математика

Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 километров в час а потом 4:00 по реке впадающей в это озеро Найдите весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки 3 километра в час

Автор: Гость