Помогите пожалуйста умаляю срочно надо 50 БАЛЛОВ

География
Помогите пожалуйста умаляю срочно надо 50 БАЛЛОВ
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