Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.

Математика
Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/2  *  3/4 =  3/8 2)2/3 *  4/5 =  8/15 3)5/6  * 7/8 =  35/48 4)6/7  * 8/9 =  16/21 5)3/8  *  8/15 = 24/120= 1/5 6)1/5 *  35/48 =35/240=  7/48 7)7/48  *  16/21 = 112/1008= 1/9
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