Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.

Математика

Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.

Автор: Гость