Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.
Математика
Помогите пожалуйста !!! в) ( 1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=? Прошу с более подробным описан??ем с сокращением,и.т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/2 * 3/4 = 3/8 2)2/3 * 4/5 = 8/15 3)5/6 * 7/8 = 35/48 4)6/7 * 8/9 = 16/21 5)3/8 * 8/15 = 24/120= 1/5 6)1/5 * 35/48 =35/240= 7/48 7)7/48 * 16/21 = 112/1008= 1/9
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