Помогите пожалуйста . [верно или неверно] Верно ли найдено отношение? Если нет , то объясните , в чём ошибка , и найдите отношение правильно : а) 30 кг относятся к 1 т как 30 :1 ; б) 1,2 ч относятся к 2 м как 3 : 1; в)20 см...

Математика

Помогите пожалуйста . [верно или неверно] Верно ли найдено отношение? Если нет , то объясните , в чём ошибка , и найдите отношение правильно : а) 30 кг относятся к 1 т как 30 :1 ; б) 1,2 ч относятся к 2 м как 3 : 1; в)20 см относятся к 2 м как 10 : 1; г )36 с относятся к 3 мин как 1 : 5.

Автор: Гость