Помогите пожалуйста . [верно или неверно] Верно ли найдено отношение? Если нет , то объясните , в чём ошибка , и найдите отношение правильно : а) 30 кг относятся к 1 т как 30 :1 ; б) 1,2 ч относятся к 2 м как 3 : 1; в)20 см...
Математика
Помогите пожалуйста . [верно или неверно] Верно ли найдено отношение? Если нет , то объясните , в чём ошибка , и найдите отношение правильно : а) 30 кг относятся к 1 т как 30 :1 ; б) 1,2 ч относятся к 2 м как 3 : 1; в)20 см относятся к 2 м как 10 : 1; г )36 с относятся к 3 мин как 1 : 5.
Ответ(ы):
Гость:
А) 30 кг относятся к 1 т как 30 :1000=3:100 ; б) 1,2 ч относятся к 24 мин; 1,2:24/60=1,2:0,4=3:1 в)20 см относятся к 2 м как 20 : 200=1:10; г )36 с относятся к 3 мин как 36: 180=1:5
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