Помогите пожалуйста, вопрос у ребенка математика 2 класс: 1. Вычитаемое-46 разность-6 уменьшаемое-? Какое уменьшаемое? Спасибо.
Математика
Помогите пожалуйста, вопрос у ребенка математика 2 класс: 1. Вычитаемое-46 разность-6 уменьшаемое-? Какое уменьшаемое? Спасибо.
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