Представьте число 10 в виде суммы двух слагаемых сумма квадрата первого из которых со вторым наименьшая
Алгебра
Представьте число 10 в виде суммы двух слагаемых сумма квадрата первого из которых со вторым наименьшая
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