Помогите, пожалуйста, вычислить дифференциал. Только 7.5!

Математика
Помогите, пожалуйста, вычислить дифференциал. Только 7.5!
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