Составьте шесть вопросов к предложению We were souwn the way out of the wood (1. Общий вопрос.) (2.Специальный вопрос.) (3. Прямой вопрос.) (4. Альтернативный вопрос.) (5. Вопрос хвостик.) (6. Отрицательный вопрос.)

Английский язык
Составьте шесть вопросов к предложению We were souwn the way out of the wood (1. Общий вопрос.) (2.Специальный вопрос.) (3. Прямой вопрос.) (4. Альтернативный вопрос.) (5. Вопрос хвостик.) (6. Отрицательный вопрос.)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Were we shown(это слово используется?) the way of the wood? 2. What were we shown out of the wood? 3 Were we shown....? 4. Were we or he shown...? 5. We were shown the way of the wood , weren't we? 6. Weren't we shown...?
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