Составьте шесть вопросов к предложению We were souwn the way out of the wood (1. Общий вопрос.) (2.Специальный вопрос.) (3. Прямой вопрос.) (4. Альтернативный вопрос.) (5. Вопрос хвостик.) (6. Отрицательный вопрос.)
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Составьте шесть вопросов к предложению We were souwn the way out of the wood (1. Общий вопрос.) (2.Специальный вопрос.) (3. Прямой вопрос.) (4. Альтернативный вопрос.) (5. Вопрос хвостик.) (6. Отрицательный вопрос.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Were we shown(это слово используется?) the way of the wood? 2. What were we shown out of the wood? 3 Were we shown....? 4. Were we or he shown...? 5. We were shown the way of the wood , weren't we? 6. Weren't we shown...?
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