Текст інструктор щодо догляду за кімнатними рослинами
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Текст інструктор щодо догляду за кімнатними рослинами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кімнатні рослини Бережіть рослини! Вони вбирають в себе пагані запихи. Воні красиві,ніжні. За такими квітами треба доглядати.
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