Название этого предмета в переводе с тюркского означает черный камень
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Название этого предмета в переводе с тюркского означает черный камень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну нет же такого - тюркского языка. Черный камень по-разному будет на разных тюркских языках. На татарском - кара таш, на азербайджанском - гара даш, на турецком - сиях таш, на казахском - кара тас, на узбекском - кора тош.. и так далее
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