Название этого предмета в переводе с тюркского означает черный камень

Гость: Гость:

Ну нет же такого - тюркского языка. Черный камень по-разному будет на разных тюркских языках. На татарском - кара таш, на азербайджанском - гара даш, на турецком - сиях таш, на казахском - кара тас, на узбекском - кора тош.. и так далее