За 8 месяцев работы завод выполнил 80% объема годового плана. На сколько % завод перевыполнит план, если будет работать в таком же темпе?
Математика
За 8 месяцев работы завод выполнил 80% объема годового плана. На сколько % завод перевыполнит план, если будет работать в таком же темпе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80/8 = 10% - выполняют за 1 месяц 10% * 12 = 120% - выполнят за год 120% - 100% = 20% - перевыполнение
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