Задача сказки как иван дурак дверь стерёг

Гость: Гость:

Вызвать интерес к бытовым сказкам, устному народному творчеству. Познакомить ребят с разновидностями сюжетов, особенностями вымысла, композиции сказок, их художественным своеобразием. Научить детей видеть скрытый подтекст народной сказки, её мудрость. Воспитывать любовь к народному творчеству, патриотические чувства