Задача сказки как иван дурак дверь стерёг
Литература
Задача сказки как иван дурак дверь стерёг
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Гость:
Вызвать интерес к бытовым сказкам, устному народному творчеству. Познакомить ребят с разновидностями сюжетов, особенностями вымысла, композиции сказок, их художественным своеобразием. Научить детей видеть скрытый подтекст народной сказки, её мудрость. Воспитывать любовь к народному творчеству, патриотические чувства
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