Что такое воздухоносный пути

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Органы человека,обеспечивающие процесс дыхания,доступ воздуха в легкие.В воздухоносных путях происходит очищение,увлажнение,согревание воздуха; именно отсюда поступают в центральную нервную систему сигналы от обонятельных,температурных и механических рецепторов.