Вiд слова мова утворiть новi спiльнокореневi слова:а)iменний;б)прикметник;в)дiэслово;г)прислiвник.

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Вiд слова мова утворiть новi спiльнокореневi слова:а)iменний;б)прикметник;в)дiэслово;г)прислiвник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А). Іменний-іменник, іменований. б). Прикметник-прикмета, прикметний. в). Дієслово-дія. г). Прислівник-прислів'я.
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