ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Выполнить действие: a) 0,206×65 г)394,2:9 б)3,5 × 18 д) 82,44 ÷ 12 в) 2,07 × 37 е) 47, 94 : 85

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Выполнить действие: a) 0,206×65 г)394,2:9 б)3,5 × 18 д) 82,44 ÷ 12 в) 2,07 × 37 е) 47, 94 : 85
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)13.39 б)63 в)76.59 г)43.8 д)6.87 е)0.564
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