ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Выполнить действие: a) 0,206×65 г)394,2:9 б)3,5 × 18 д) 82,44 ÷ 12 в) 2,07 × 37 е) 47, 94 : 85

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Выполнить действие: a) 0,206×65 г)394,2:9 б)3,5 × 18 д) 82,44 ÷ 12 в) 2,07 × 37 е) 47, 94 : 85

Автор: Гость