Помогите пожалуйста X+3X+500=2100
Математика
Помогите пожалуйста X+3X+500=2100
Ответ(ы):
Гость:
4х + 500 = 2100 4х = 1600 х = 1600/4 х = 400
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