Помогите пожалуйста. За ранее больше спасибо! 1) 36-12x+x^ 2) x^-64 3) 25y^+20xy+4x^

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Я так понимаю ^ это в квадрате? a) 36 -12x +x² =6² -2*6*x +x²=(6 -x)² b) x² -64 =x² -8² =(x-8)(x+8) в) 25y² -20xy +4x² = 5²y² -2*5y*2x +2²x² =(5y -2x)² а вообще после значка ^ пишется в какой именно степени(например, х^2, х^3)