Помогите пожалуйста. За ранее больше спасибо! 1) 36-12x+x^ 2) x^-64 3) 25y^+20xy+4x^
Алгебра
Помогите пожалуйста. За ранее больше спасибо! 1) 36-12x+x^ 2) x^-64 3) 25y^+20xy+4x^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю ^ это в квадрате? a) 36 -12x +x² =6² -2*6*x +x²=(6 -x)² b) x² -64 =x² -8² =(x-8)(x+8) в) 25y² -20xy +4x² = 5²y² -2*5y*2x +2²x² =(5y -2x)² а вообще после значка ^ пишется в какой именно степени(например, х^2, х^3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
ПОМОГИТЕЕЕ!!!! Піднімальний кран рівномірно переміщує вантаж масою 2,5т.При якому д??аметр стержня гака механічна напруга в ньому не перевищуватиме...
Қазақ тiлi
Адамға тыныстау үшін таза ауа қажет. Орман ішінде, теңіз немесе өзен мен көл жағал??уында ауа таза болады. Айналадағы ауаның тазалығын сақтауда көг...
Русский язык