ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО , ЗАВТРА СДАВАТЬ И СПАТЬ СКО??О составьте предложения со словосочетаниями : все вкупе принялись за дело, попасть впросак, сваренное всмятку, принимать решение впопыха...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО , ЗАВТРА СДАВАТЬ И СПАТЬ СКО??О составьте предложения со словосочетаниями : все вкупе принялись за дело, попасть впросак, сваренное всмятку, принимать решение впопыхах, сожжённый дотла, пожарные всегда начеку
Ответ(ы):
Гость:
Когда Юля потеряла сережку,все вкупе(вместе) принялись за дело. В субботний вечер я попала впросак(неловкое положение): нечаянно одела чужие ботинки. Я увидела в школьной столовой сваренное всмятку яйцо.Мне стало не по себе. Я не знала как действовать и приняла решение впопыхах(на ходу) Сожженный дотла самолет падал с огромной высоты Я всегда верил,если чей-либо дом загорится,то пожарный всегда начеку!
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