ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО , ЗАВТРА СДАВАТЬ И СПАТЬ СКО??О составьте предложения со словосочетаниями : все вкупе принялись за дело, попасть впросак, сваренное всмятку, принимать решение впопыха...

Гость: Гость:

Когда Юля потеряла сережку,все вкупе(вместе) принялись за дело. В субботний вечер я попала впросак(неловкое положение): нечаянно одела чужие ботинки. Я увидела в школьной столовой сваренное всмятку яйцо.Мне стало не по себе. Я не знала как действовать и приняла решение впопыхах(на ходу) Сожженный дотла самолет падал с огромной высоты Я всегда верил,если чей-либо дом загорится,то пожарный всегда начеку!