Синоним к слову сугробы

Литература
Синоним к слову сугробы
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Автор: Гость
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Гость:
Синонимы к слову "сугроб": Куча возвышенность ворох горка громада груда кипа купа куча много
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