Помогите пожалуйста задали сочинение 4 класс на тему :еда будущего
Литература
Помогите пожалуйста задали сочинение 4 класс на тему :еда будущего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еда будещего это не апельсины мандарины, это что-то такое вкусное новое.Например бананоарбуз,лимовишня,яблогруша... Или это может что другое это будетв будущем.
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