Составте химическое уравнение: алюминий+кислород=оксид алюминия. Сделайте расчёты: сколько г оксида алюминия получится,если в реакцию вступит 27 г алюминия.

Химия
Составте химическое уравнение: алюминий+кислород=оксид алюминия. Сделайте расчёты: сколько г оксида алюминия получится,если в реакцию вступит 27 г алюминия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 г -------------- х г 4Al + 3O2 = 2Al2O3 108 г  --------- 204 г  (= 102 г/моль*2 моль) 27 г/моль*4 моль х=m(Al2O3) = 51 г Ответ: 51 г
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