ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААА сочетательное свойство сложения а) (7+(-8))+(-4) в) (-3+(-6))+(-4) б) -11+((-9)+13)
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААА сочетательное свойство сложения а) (7+(-8))+(-4) в) (-3+(-6))+(-4) б) -11+((-9)+13)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -5 в) -13 б) -7 ....................
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