ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Найди существительные в форме мн.ч.Над ними укажи падеж Выдели окончание. И КРИЧАЛИ журавли: волнам - Вон...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Найди существительные в форме мн.ч.Над ними укажи падеж Выдели окончание. И КРИЧАЛИ журавли: волнам - Вон плывут корабли, Поднимаются мачтами к нам. Ты взойди на корабль И за нами плыви, И за нами плыви по волнам. Я кричу кораблям, Я кричу журавлям: -Нет,спасибо!-я громко КРИЧУ -Вы плывите себе! И летите себе! Только я никуда не ХОЧУ. Сравни подчеркнутые местоимение.маша говорит,что они одного лица,но различаются по числам. Права ли Маша?Сравни подчёркнутые гланолы.Какой из них стоит в форме ед.ч. а какой- в форме мн.ч?Выпиши слова,выделенные жирным шрифтом.Подчеркни в них орфограммы.

Автор: Гость