ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Найди существительные в форме мн.ч.Над ними укажи падеж Выдели окончание. И КРИЧАЛИ журавли: волнам - Вон...

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Найди существительные в форме мн.ч.Над ними укажи падеж Выдели окончание. И КРИЧАЛИ журавли: волнам - Вон плывут корабли, Поднимаются мачтами к нам. Ты взойди на корабль И за нами плыви, И за нами плыви по волнам. Я кричу кораблям, Я кричу журавлям: -Нет,спасибо!-я громко КРИЧУ -Вы плывите себе! И летите себе! Только я никуда не ХОЧУ. Сравни подчеркнутые местоимение.маша говорит,что они одного лица,но различаются по числам. Права ли Маша?Сравни подчёркнутые гланолы.Какой из них стоит в форме ед.ч. а какой- в форме мн.ч?Выпиши слова,выделенные жирным шрифтом.Подчеркни в них орфограммы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Журавли мн.ч Корабли мн.ч Мачтами мн.ч Волнам мн.ч Кораблям мн.ч Журавлям мн.ч
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