Помогите пожалусто по окружающему))) какая вера был у древних славян
Окружающий мир
Помогите пожалусто по окружающему))) какая вера был у древних славян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало поклонялись идолам потом приняли христианство
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