Помогите пожалусто выполните действие а 5-4/9 б 3 2/7+2 6/7
Математика
Помогите пожалусто выполните действие а 5-4/9 б 3 2/7+2 6/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 5-4/9=4 9/9-4/9=4 5/9 б) 3 2/7+2 6/7=5 8/7=6 1/7
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