Помогите !!!!!! прикосновение царя мидаса превращало предметы в а)в золото б) в са??оцветы
История
Помогите !!!!!! прикосновение царя мидаса превращало предметы в а)в золото б) в са??оцветы
Ответ(ы):
Гость:
А) золото. Сначала он обрадовался, но когда понял, что не сможет ни есть, ни пить , очень пожалел.
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