Помогите прошу вас!!!!!!!очень срочно нужно 1) ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ название органического соединения,которую можно отнести 1)к жирам,2)к мылу 2)ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ Назовите название карбоновой кислоты которая входит в состав 1)твердого...
Химия
Помогите прошу вас!!!!!!!очень срочно нужно 1) ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ название органического соединения,которую можно отнести 1)к жирам,2)к мылу 2)ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ Назовите название карбоновой кислоты которая входит в состав 1)твердого жира и 2) жидкого жира 3)ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ НАЗОВИТЕ металические элемент катионы которого входят в состав 1)жидкого мыла 2)твердого мыла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) к жирам - трипальмитин к мылу - пальмитат натрия 2) твердый жир - стеариновая к-та жидкий жир - олеиновая к-та 3) в состав жидкого - катионы калия в состав твердого - катионы натрия
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