Помогите прошу вас!!!!!!!очень срочно нужно 1) ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ название органического соединения,которую можно отнести 1)к жирам,2)к мылу 2)ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ Назовите название карбоновой кислоты которая входит в состав 1)твердого...

Химия

Помогите прошу вас!!!!!!!очень срочно нужно 1) ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ название органического соединения,которую можно отнести 1)к жирам,2)к мылу 2)ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ Назовите название карбоновой кислоты которая входит в состав 1)твердого жира и 2) жидкого жира 3)ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ НАЗОВИТЕ металические элемент катионы которого входят в состав 1)жидкого мыла 2)твердого мыла

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