Помогите прошу вас пожалуйста 4-тапсырма

Қазақ тiлi
Помогите прошу вас пожалуйста 4-тапсырма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сколько времени ты отдыхаешь? мен уакыт ....... демаламын. 2 когда приходит лето куда вы едите отдыхать мен жаз айында .......... барамын. 3какие места отдыха ты знаешь? мен боровое,иртыш, и т.д. 4тебе нравиться отдыхать?
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