Помогите прошу вас пожалуйста 4-тапсырма

Гость: Гость:

1. сколько времени ты отдыхаешь? мен уакыт ....... демаламын. 2 когда приходит лето куда вы едите отдыхать мен жаз айында .......... барамын. 3какие места отдыха ты знаешь? мен боровое,иртыш, и т.д. 4тебе нравиться отдыхать?