Помогите пж 7,8 вопрос

Математика
Помогите пж 7,8 вопрос
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот смотри: 3/5 машин - грузовые => 2/5 машин - легковые. Дано 300 машин (то же самое, что 5/5). Чтобы найти сколько было машин той или иной части, надо 300 умножить на каждую дробь, и тогда грузовых машин будет 180, а легковых 120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста сделайте страницу 49 полностью.
Ответить
Алгебра
Помогите с 7 заданием
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста вопросы по мини зачёту "Война и Мир" Л.Н.Толстого!
Ответить
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши Ответ задачи книга стоит 56 руб а тетрадь 7 руб Во сколько раз книга дороже тетради
Ответить
Математика
Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самол...
Ответить