Помогите пж 7,8 вопрос

Гость: Гость:

Вот смотри: 3/5 машин - грузовые => 2/5 машин - легковые. Дано 300 машин (то же самое, что 5/5). Чтобы найти сколько было машин той или иной части, надо 300 умножить на каждую дробь, и тогда грузовых машин будет 180, а легковых 120