Помогите пж 7,8 вопрос
Математика
Помогите пж 7,8 вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот смотри: 3/5 машин - грузовые => 2/5 машин - легковые. Дано 300 машин (то же самое, что 5/5). Чтобы найти сколько было машин той или иной части, надо 300 умножить на каждую дробь, и тогда грузовых машин будет 180, а легковых 120
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